POL-FR: Grenzach-Wyhlen/ Wyhlen: Jugendlicher kollidiert mit Pkw

Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 17.06.2026 kam es gegen 08:15 Uhr zu einem Auffahrunfall auf der B34 zwischen Dogern und Albbruck. Nach bisherigen Erkenntnissen soll eine 62-jährige Smartfahrerin das verkehrsbedingte Abbremsen eines Mercedes zu spät erkannt haben, wodurch es zur Kollision kam. Durch den Unfall entstand an beiden Autos Sachschaden in Höhe von insgesamt ...

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