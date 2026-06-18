POL-FR: Grenzach-Wyhlen/ Wyhlen: Jugendlicher kollidiert mit Pkw
Freiburg (ots)
Mit seinem Fahrrad befuhr am Dienstag, 16.06.2026 gegen 16.00 Uhr ein 12 Jahre alter Jugendlicher die Einbahnstraße Lettenweg in entgegengesetzter Richtung. Dabei übersah er im Einmündungsbereich einen vorfahrtsberechtigten 44 Jahre alten VW-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß, bei welchem sich der Jugendliche verletzte. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Am VW entstand geringer Sachschaden.
md/ce
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