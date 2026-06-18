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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen/ Wyhlen: Jugendlicher kollidiert mit Pkw

Freiburg (ots)

Mit seinem Fahrrad befuhr am Dienstag, 16.06.2026 gegen 16.00 Uhr ein 12 Jahre alter Jugendlicher die Einbahnstraße Lettenweg in entgegengesetzter Richtung. Dabei übersah er im Einmündungsbereich einen vorfahrtsberechtigten 44 Jahre alten VW-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß, bei welchem sich der Jugendliche verletzte. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Am VW entstand geringer Sachschaden.

md/ce

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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