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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen/Schwörstadt: Straßenverkehrsgefährdung - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 17.06.2026, gegen 15:15 Uhr meldeten mehrere Personen über Notruf, dass ein Kleinlaster auf der B34 von Bad Säckingen in Richtung Schwörstadt mehrmals extrem gefährliche Überholmanöver durchgeführt haben soll. Dabei soll es mehrfach zu Gefährdungen von anderen Verkehrsteilnehmern gekommen sein, die durch Ausweichen oder Abbremsen einen drohenden Unfall verhindern mussten. Der Kleinlaster mit polnischer Zulassung konnte kurz vor Rheinfelden im Rahmen der Fahndung angetroffen und kontrolliert werden. Gegen den 67-jährigen Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Das Polizeirevier Rheinfelden hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, welche die Überholmanöver auf der B34 zwischen Bad Säckingen und Schwörstadt beobachtet haben. Außerdem werden Personen gesucht, die durch ein Überholmanöver gefährdet oder sogar geschädigt wurden. Das Polizeirevier ist rund um die Uhr unter Tel. 07623 7404 0 erreichbar.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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