Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ühlingen- Birkendorf: Gegenverkehr ausgewichen - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 17.06.2026, gegen 13:30 Uhr befuhr ein 37-Jähriger mit einem Ford Transit die L157 von Witznau in Richtung Riedersteg. Nach bisherigen Erkenntnissen soll dem Ford in einer Kurve ein bislang unbekanntes Auto, mittig der Fahrbahn, entgegengekommen sein. Der 37-Jährige musste nach rechts ausweichen und kollidierte dort mit einem Felsen. Am Ford entstand Sachschaden von ungefähr 20.000 Euro. Der Fahrer des unbekannten Autos entfernte sich, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Das Polizeirevier Waldshut- Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können oder Verdächtiges an der genannten Örtlichkeit beobachtet haben. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen ist rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 erreichbar.

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