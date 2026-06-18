Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Diebstahl auf Klinikbaustelle - Zeugensuche

Freiburg (ots)

In der Nacht von Dienstag, 16.06.2026, auf Mittwoch, 17.06.2026, gelangte bislang unbekannte Täterschaft auf das Baustellengelände des neuen Klinikums in Lörrach. Die Täterschaft entwendete aus einem verschlossenen Gitterwagen im zweiten Obergeschoss Maschinen und Werkzeuge. Die Höhe des Diebstahlsschaden kann bislang noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Lörrach hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die rund um die Klinikbaustelle verdächtige Personen oder Autos wahrgenommen haben. Außerdem werden Anwohnende gebeten ihre Videoüberwachungsanlagen zu sichten und Verdächtiges der Polizei mitzuteilen. Das Polizeirevier Lörrach ist rund um die Uhr unter Tel. 07621 176 0 erreichbar.

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