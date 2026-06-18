POL-FR: St. Peter: Streitigkeiten im Straßenverkehr - Zeugen gesucht
Freiburg (ots)
Bereits am Donnerstag, 11.06.2026, gegen 18:00 Uhr kam es im Bereich der Zähringer Straße in St. Peter zu einer Streitigkeit im Straßenverkehr zwischen einem Autofahrer und einem Busfahrer.
Aufgrund unterschiedlicher Angaben zum Verlauf der verbalen Auseinandersetzung, bei der auch Beleidigungen und Drohungen ausgesprochen worden sein sollen, sucht der Polizeiposten Kirchzarten (07661-979190) nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können.
Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Freiburg-Süd (Tel. 0761/882-4421) rund um die Uhr entgegen.
Medienrückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Freiburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Bissierstraße 1 - 79114 Freiburg
Michael Schorr
Tel.: +49 761 882-1013
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de
Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/
- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell