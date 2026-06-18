Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St. Peter: Streitigkeiten im Straßenverkehr - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Bereits am Donnerstag, 11.06.2026, gegen 18:00 Uhr kam es im Bereich der Zähringer Straße in St. Peter zu einer Streitigkeit im Straßenverkehr zwischen einem Autofahrer und einem Busfahrer.

Aufgrund unterschiedlicher Angaben zum Verlauf der verbalen Auseinandersetzung, bei der auch Beleidigungen und Drohungen ausgesprochen worden sein sollen, sucht der Polizeiposten Kirchzarten (07661-979190) nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können.

Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Freiburg-Süd (Tel. 0761/882-4421) rund um die Uhr entgegen.

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