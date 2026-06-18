Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Verbranntes Essen auf dem Herd ruft Feuerwehr auf den Plan

Freiburg (ots)

Verbrannter Geruch aus einer Wohnung im Jakob-Kaiser-Weg wurde der Polizei am Mittwoch, 17.06.2026 gegen 20.30 Uhr gemeldet. Feuerwehr und Polizei rückten an. Vor Ort wurde an der betroffene Wohnungstüre geklopft und geklingelt. Da niemand öffnete musste von einer Notlage ausgegangen werden, daher verschaffte sich die Feuerwehr Zutritt. In der Wohnung konnte keine Person festgestellt werden, aus der Küche kam Rauch. Dort stand ein Topf mit Essen auf der eingeschalteten Herdplatte. Der Herd wurde ausgeschalten und die Küche gelüftet. Die Wohnung wurde wieder verlassen und die Türe durch das THW wieder Instand gesetzt. Mit der 67 Jahre alten Wohnungsbesitzerin gab es im Laufe des Abends Kontakt, sie meldete sich auf der Dienststelle. Neben der Polizei, dem Rettungsdienst und dem THW war die Feuerwehr Rheinfelden mit vier Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften vor Ort.

md/ce

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