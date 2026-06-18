Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Großeinsatz bei Firma - 13 Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Zu einem Großaufgebot an Einsatzkräften kam es am Mittwoch, 17.06.2026 gegen 23.10 Uhr in der Straße "Gündenhausen". Mehrere Mitarbeiter einer Firma klagten über Reizungen in den Augen. Das Gebäude wurde vorsorglich geräumt und insgesamt fuhren 32 Einsatzkräfte des Rettungsdienstes, rund 50 Feuerwehrkräfte und die Polizei an. Neun Arbeitende wurden durch den Rettungsdienst zur Abklärung in ein Krankenhaus verbracht, vier begaben sich selbstständig in Behandlung. Die Feuerwehr führte verschiedene Messungen durch, eine Ursache konnte bislang nicht ermittelt werden. In den nächsten Tagen werden weitere Überprüfungen stattfinden. Die Ursache ist Gegenstand der Ermittlungen.

md/ce

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