PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Großeinsatz bei Firma - 13 Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Zu einem Großaufgebot an Einsatzkräften kam es am Mittwoch, 17.06.2026 gegen 23.10 Uhr in der Straße "Gündenhausen". Mehrere Mitarbeiter einer Firma klagten über Reizungen in den Augen. Das Gebäude wurde vorsorglich geräumt und insgesamt fuhren 32 Einsatzkräfte des Rettungsdienstes, rund 50 Feuerwehrkräfte und die Polizei an. Neun Arbeitende wurden durch den Rettungsdienst zur Abklärung in ein Krankenhaus verbracht, vier begaben sich selbstständig in Behandlung. Die Feuerwehr führte verschiedene Messungen durch, eine Ursache konnte bislang nicht ermittelt werden. In den nächsten Tagen werden weitere Überprüfungen stattfinden. Die Ursache ist Gegenstand der Ermittlungen.

md/ce

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 18.06.2026 – 11:58

    POL-FR: Freiburg-Stühlinger: Unbekannte greifen 41-Jährigen mit Messer an - Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - Bereits am Montagabend, 08.06.2026, ereignete sich gegen 21:30 Uhr ein Messerangriff auf einen Mann in der Whittierstraße im Freiburger Stadtteil Stühlinger. Nach derzeitigen Erkenntnissen sei der Geschädigte mit seiner Ehefrau in der Whittierstraße auf Höhe der Häberlestraße zu Fuß unterwegs gewesen sein. Dabei sollen ihm drei Männer ...

    mehr
  • 17.06.2026 – 15:14

    POL-FR: Bad Bellingen: Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 5 - Abschlussmeldung

    Freiburg (ots) - Die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten sind abgeschlossen. Die Vollsperrung wurde aufgehoben, die Fahrbahn in Richtung Basel ist wieder frei. Es kann noch zu Behinderungen aufgrund der Fahrbahnreinigungsarbeiten kommen. Das Verkehrskommissariat Weil am Rhein hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Bad Bellingen: Schwerer Verkehrsunfall auf BAB ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren