Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Stühlinger: Unbekannte greifen 41-Jährigen mit Messer an - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Bereits am Montagabend, 08.06.2026, ereignete sich gegen 21:30 Uhr ein Messerangriff auf einen Mann in der Whittierstraße im Freiburger Stadtteil Stühlinger.

Nach derzeitigen Erkenntnissen sei der Geschädigte mit seiner Ehefrau in der Whittierstraße auf Höhe der Häberlestraße zu Fuß unterwegs gewesen sein. Dabei sollen ihm drei Männer entgegengelaufen sein und ihn unvermittelt mit Faustschlägen angegriffen haben. Einer der unbekannten Täter soll den Geschädigten im weiteren Verlauf mit einem Messer mittelschwere Verletzungen zugefügt haben. Die Ehefrau des Opfers blieb unverletzt. Während des Angriffs habe der 41 Jahre alte Geschädigte seine Geldbörse mit einem dreistelligen Bargeldbetrag sowie diversen Bank- und Versichertenkarten verloren. Einer der Täter soll diese in der Folge an sich genommen haben.

Die drei Unbekannten flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Eine unmittelbar eingeleitete Tatortbereichsfahndung verlief negativ. Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

Das Opfer musste für eine weitere medizinische Versorgung durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert werden. Lebensgefahr bestand nicht.

Der Polizeiposten Freiburg-Stühlinger (Tel.: 761 29688-0) hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung sowie Diebstahls übernommen und sucht Zeugen, welche den Vorfall möglicherweise beobachten konnten und/ oder Hinweise zu den gesuchten Tätern geben können. Auch das Polizeirevier Freiburg-Nord nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0761 882-4221 rund um die Uhr entgegen.

ak

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