Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Raubdelikt - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Montag, 15.06.2026, soll in der Eisenbahnstraße im Bereich zwischen dem Rheinschloss und dem Busbahnhof in Waldshut gegen 19:45 Uhr ein 67-jähriger Mann von einem 22-Jährigen ausgeraubt worden sein. Nach bisherigen Erkenntnissen habe der 22 -Jährige, mit marokkanischer Staatsbürgerschaft, den 67-jähigen Deutschen um Geld gebeten und diesem dann mehrere Scheine aus der Hand entrissen. Es sei zu einem Gerangel gekommen, in dessen Verlauf auch ein Messer im Spiel gewesen sein soll. Der 67-Jährige wurde nicht verletzt. Der 22-Jährige konnte im Rahmen der Fahndung in der Nähe der Feuerwehr in der Robert-Gerwig-Straße vorläufig festgenommen werden. Er sitzt derzeit aufgrund eines anderen Delikts in einer Justizvollzugsanstalt. Das Kriminalkommissariat Waldshut hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Sachverhalt in der Eisenbahnstraße beobachtet haben oder Verdächtiges entlang des Fluchtwegs bis ins Ziegelfeld wahrgenommen haben. Das Kriminalkommissariat ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07741 8316 0 erreichbar. Der Kriminaldauerdienst nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 0761 882 2880 entgegen.

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