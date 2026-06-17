POL-FR: Lauchringen: Mann mit Schusswaffe gemeldet - Täterfestnahme

Freiburg (ots) - Am Dienstag, 16.06.2026, soll es gegen 13:30 Uhr auf der A98 zwischen Bürgerwaldtunnel und der Abfahrt zur B314 zu einer Nötigung im Straßenverkehr gekommen sein. Ein weißer 1er BMW mit Waldshuter Kennzeichen soll einer 32-jährigen VW-Fahrerin über einen längeren Streckenabschnitt sehr dicht aufgefahren sein und Lichthupe gegeben haben. Dieses ...

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