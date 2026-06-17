POL-FR: Lauchringen: Mann mit Schusswaffe gemeldet - Täterfestnahme
Freiburg (ots)
Am Dienstag, 16.06.2026, wurde gegen 09:30 Uhr ein Mann mit einer Schusswaffe im Bereich der Schwarzwaldstraße gemeldet. Einsatzkräfte des Polizeireviers Waldshut-Tiengen konnten den 27- jährigen Mann antreffen und vorläufig festnehmen. Im Rahmen der Durchsuchung wurden zwei echt aussehende Softair-Pistolen aufgefunden und sichergestellt. Dem 27-Jährigen droht nun eine Anzeige wegen des verbotenen Führens einer Anscheinswaffe. Er wurde nach ärztlicher Begutachtung in eine Fachklinik eingeliefert.
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