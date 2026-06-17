POL-FR: St. Blasien: Radfahrer alleinbeteiligt gestürzt - leicht verletzt

Freiburg (ots) - Den Fahrradweg "An der Wiese" befuhr am Mittwoch, 17.06.2026 gegen 06.45 Uhr ein 55 Jahre alter Mann mit seinem Rennrad und beabsichtigte an dessen Ende auf die Steghalden einzufahren. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 75-jährigen Volvo-Fahrers, welcher auf der querenden Tüllinger Straße fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei welchem der 55-Jährige auf die Windschutzscheibe aufgeladen wurde und ...

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