POL-FR: St. Blasien: Radfahrer alleinbeteiligt gestürzt - leicht verletzt
Freiburg (ots)
Am Dienstag, 16.06.2026. kam gegen 15:30 Uhr ein 37-jähriger Radfahrer auf der Muchenländer Straße in Richtung Stadtmitte alleinbeteiligt, aus bislang nicht abschließend geklärten Gründen, zu Fall und wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst führte ihn einer örtlichen Arztpraxis zu. Am Mountainbike entstand Sachschaden in geringer Höhe.
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