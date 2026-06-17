Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden/ Herten: Erneuter Einbruch in Festhütte beim Sportplatz - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Unbekannte verschafften sich zwischen Sonntag, 14.06.2026, 05.30 Uhr und Dienstag, 16.06.2026, 17.30 Uhr gewaltsam Zutritt in die Festhütte beim Sportplatz in Herten. Aufgrund der vorrausgegangenen Einbrüche beim Sportplatz war ein Holzbalken über der Eingangstüre der Festhütte angebracht, um die Öffnung zu schließen. Dieser wurde entfernt und in das Innere der Hütte eingedrungen. Der oder die Täter brachen drei mit Stahlseil und Schloss gesicherte Kühlschränke auf. Ein weiterer, nicht gesicherter Kühlschrank, wurde ebenfalls geöffnet. Aus den Kühlschränken wurden verschiedene Getränkeflaschen, darunter Apfelschorle, Limo und Bier, entwendet. Der Diebstahlschaden kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im oben genannten Zeitraum am Sportplatz gemacht haben oder sonstige Hinweise geben können.

md/ce

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