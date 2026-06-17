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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Bellingen: Schwerer Verkehrsunfall auf BAB 5 - Folgemeldung

Freiburg (ots)

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es am Mittwoch, 17.06.2026 gegen 09.50 Uhr aus bislang nicht abschließend geklärten Gründen zu einem Auffahrunfall zwischen zwei LKWs. Der 59- jährige Fahrer des auffahrenden LKWs wurde im Führerhaus eingeklemmt und musste durch die Freiwillige Feuerwehr befreit werden. Er wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die beiden Insassen im vorderen LKW wurden durch den Rettungsdienst vor Ort untersucht, mussten aber nicht in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der auffahrende LKW ist nicht mehr fahrbereit und muss abgeschleppt werden. Die Bergungsarbeiten werden schätzungsweise noch bis in den Nachmittag dauern. Zur Höhe des Sachschadens können derzeit noch keine verlässlichen Angaben gemacht werden.

Erstmeldung:

Bad Bellingen: Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 5 - Vollsperrung

Am Mittwoch, 17.06.2026, kam es gegen 09:50 Uhr auf der Bundesautobahn (BAB) 5 kurz vor dem Parkplatz "Fischergrund" zu einem schweren Verkehrsunfall bei dem mindestens zwei LKWs beteiligt sind. Neben zahlreichen Einsatzkräften der Feuerwehr und der Polizei sind auch der Rettungsdienst und ein Rettungshubschrauber vor Ort im Einsatz. Die BAB 5 ist in Richtung Basel voll gesperrt. Der Verkehr wird am Dreieck Neuenburg ausgeleitet.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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