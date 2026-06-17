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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Mooswald: Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrerinnen - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Dienstagmorgen, 16.06.2026, gegen 8:00 Uhr ereignete sich ein Unfall zwischen zwei Fahrradfahrerinnen im Kreuzungsbereich der Georges-Köhler-Allee und Madisonallee im Freiburger Stadtteil Mooswald.

Nach derzeitigen Erkenntnissen habe eine 24 Jahre alte Radfahrerin die Georges-Köhler-Allee in Richtung Madisonallee befahren und musste an der dortigen Kreuzung an einer roten Ampel anhalten. Als die Frau anschließend bei Grün nach links auf den Fahrradweg in Richtung Messe abgebogen war, sei sie mit einer verbotswidrig entgegenkommenden Fahrradfahrerin kollidiert. Die 24-Jährige stürzte und habe sich dabei leichte Verletzungen zugezogen und musste später in einer Klinik behandelt werden.

Die ebenfalls am Unfall beteiligte bislang unbekannte Radfahrerin setzte ihre Fahrt hingegen fort.

Die Verkehrspolizei Freiburg hat den Verkehrsunfall aufgenommen und sucht Zeugen, welche den Unfall beobachten konnten und/ oder Hinweise zur gesuchten Fahrradfahrerin gegeben können.

Die gesuchte Fahrradfahrerin wurde laut der Geschädigten wie folgt beschrieben:

   - ca. Mitte 30 Jahre alt,
   - ca. 170 cm groß,
   - trug schwarze, über die Schulter hinausgehende lange Haare,
   - war mit einer orangefarbenen Jacke bekleidet,
   - fuhr ein schwarzes Elektrofahrrad,
   - besaß einen dunkleren Hautteint.

ak

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Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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