Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg- Altstadt: Mann fällt mit Schreckschusswaffe in Innenstadt auf

Freiburg (ots)

Ein 43 Jahre alter Mann sorgte am Dienstag, 16.06.2026, kurz vor 17:30 Uhr in der Freiburger Innenstadt für einen größeren Polizeieinsatz.

Anrufer meldeten zunächst über den Polizeinotruf eine männliche Person, welche mit einer Pistole durch die Innenstadt die Adelhauser Straße entlanglaufen würde.

Mehrere Funkstreifenwagen nahmen daraufhin die Fahndung nach dem Mann auf und konnten diesen im Bereich der Mühlenstraße stellen und vorläufig festnehmen. Bei der anschließenden Durchsuchung des Mannes und dessen mitgeführtem Rucksack konnte die beschriebene Schreckschusspistole, eine weitere Gaspistole sowie drei Messer aufgefunden und beschlagnahmt werden. Eine waffenrechtliche Erlaubnis konnte der Mann nicht vorweisen.

Eine konkrete Gefährdung für die Öffentlichkeit habe nach derzeitigen Erkenntnissen nicht bestanden.

Das Polizeirevier Freiburg-Nord hat gegen den Mann nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

ak

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