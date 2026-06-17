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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Bellingen: Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 5 - Erstmeldung

Freiburg (ots)

Am Mittwochmorgen, 17.06.2026, kam es gegen 09:50 Uhr auf der Bundesautobahn (BAB) 5 kurz vor dem Parkplatz "Fischergrund" zu einem schweren Verkehrsunfall bei dem mindestens zwei LKWs beteiligt sind. Neben zahlreichen Einsatzkräften der Feuerwehr und der Polizei sind auch der Rettungsdienst und ein Rettungshubschrauber vor Ort im Einsatz. Die BAB 5 ist in Richtung Basel voll gesperrt. Der Verkehr wird am Dreieck Neuenburg ausgeleitet.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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