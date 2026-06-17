Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Bellingen: Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 5 - Erstmeldung

Freiburg (ots)

Am Mittwochmorgen, 17.06.2026, kam es gegen 09:50 Uhr auf der Bundesautobahn (BAB) 5 kurz vor dem Parkplatz "Fischergrund" zu einem schweren Verkehrsunfall bei dem mindestens zwei LKWs beteiligt sind. Neben zahlreichen Einsatzkräften der Feuerwehr und der Polizei sind auch der Rettungsdienst und ein Rettungshubschrauber vor Ort im Einsatz. Die BAB 5 ist in Richtung Basel voll gesperrt. Der Verkehr wird am Dreieck Neuenburg ausgeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell