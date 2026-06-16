Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Einbruch in Schwimmbadkiosk

Freiburg (ots)

In der Nacht von Samstag, 13.06.2026, auf Sonntag, 14.06.2026, gelangte bislang unbekannte Täterschaft auf das Gelände des Freibades Steinen und verschaffte sich im weiteren Verlauf gewaltsam Zutritt zum Kioskgebäude. Die Täterschaft entwendete Bargeld in dreistelliger Höhe sowie mehrere Getränkedosen. Der Polizeiposten Steinen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Bereich verdächtige Personen oder Autos wahrgenommen haben. Außerdem werden Anwohnende gebeten ihre Videoüberwachungsanlagen zu sichten und Verdächtiges der Polizei mitzuteilen. Der Polizeiposten ist über das Polizeirevier Lörrach rund um die Uhr unter Tel. 07621 176 0 erreichbar.

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