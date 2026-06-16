Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lottstetten: Einbruch in Clubhaus

Freiburg (ots)

In der Nacht von Montag, 15.06.2026, auf Dienstag, 16.06.2026, verschaffte sich bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zum Clubhaus einer Sportanlage in der Rheinstraße. Die bislang unbekannte Täterschaft knackte den Tresor und entwendeten Bargeld in bislang noch unbekannter Höhe. Der Polizeiposten Jestetten hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können oder Verdächtiges an der genannten Örtlichkeit beobachtet haben. Außerdem werden Anwohnende gebeten, ihre privaten Videoüberwachungsanlagen zu sichten und verdächtige Personen oder Fahrzeuge der Polizei mitzuteilen. Der Polizeiposten ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07745 925820 erreichbar. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 entgegen.

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