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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Jestetten: Vorfahrtsverletzung führt zu zwei Verletzten und 20.000 Euro Sachschaden

Freiburg (ots)

Am Montag, 15.06.2026, kam es gegen 08:00 Uhr an der Kreuzung Anwandel zur Reinfallstraße zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen übersah eine 46-jährige Ford-Fahrerin, welche die Straße Anwandel befuhr, eine von rechts kommenden Seat. Es kam zur Kollision im Kreuzungsbereich, wodurch beide Fahrzeugführende leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser eingeliefert wurden. An beiden Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt schätzungsweise 20.000 Euro.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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