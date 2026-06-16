POL-FR: Jestetten: Vorfahrtsverletzung führt zu zwei Verletzten und 20.000 Euro Sachschaden

Freiburg (ots) - Am Montag, 15.06.2026, wurde eine wiederholte Sachbeschädigung an einem Ford in der alten Landstraße in Albbruck angezeigt. Laut Auskunft des Fahrzeugnutzers wurden bereits in der Nacht von Dienstag, 09.06.2026 auf Mittwoch, 10.06.2026 die Wischblätter des Fords entfernt. Einen Tag später wurden diese erneut entfernt und zerstört. Nach dem Anbringen neuer Wischblätter wurde in der Nacht von Sonntag, ...

mehr