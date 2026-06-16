Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grafenhausen/ Ühlingen-Birkendorf: Mehrere Diebstähle aus Autos

Freiburg (ots)

In der Zeit von Samstag, 13.06.2026 bis Sonntag, 14.06.2026, wurde aus mehreren Autos in Grafenhausen und Ühlingen-Birkendorf Wertgegenstände und Bargeld entwendet. Im Fliederweg in Grafenhausen erlangte die unbekannte Täterschaft auf bislang unbekannte Art und Weise einen Geldbeutel aus einem geparkten Auto. Auf einem Feldweg im Bereich der Schulstraße in Ühlingen wurde die Beifahrerscheibe eines geparkten Autos eingeschlagen und das Innere nach Wertgegenständen durchwühlt. Der Polizeiposten Bonndorf hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben. Außerdem werden Anwohnende gebeten, ihre privaten Videoüberwachungsanlagen zu sichten und verdächtige Personen oder Fahrzeuge der Polizei mitzuteilen. Der Polizeiposten ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07703 9325 0 erreichbar. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 entgegen.

Warnhinweis:

Die Polizei bittet darum, geparkte Fahrzeuge immer abzuschließen und keine Wertgegenstände in den Innenräumen aufzubewahren oder gar offen herumliegen zu lassen.

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