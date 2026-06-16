Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Mann von Unbekannten niedergeschlagen - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Samstag, 13.06.2026, gegen 17:30 Uhr wurde ein 44-jähriger Mann im Bereich der Dreiländerbrücke von zwei bislang unbekannten männlichen Tatverdächtigen angegriffen und verletzt. Der Auseinandersetzung soll eine verbale Streitigkeit mit einer einem Kinderwagen schiebenden Frau vorausgegangen sein. Begleiter aus dem Umfeld der Frau sollen unvermittelt auf den 44-Jährigen eingeschlagen haben. Nachdem dieser zu Boden ging, sollen sie weiter auf ihn eingetreten und erst durch das Einschreiten von Passanten von ihm abgelassen haben. Die Tatverdächtigen konnten unerkannt fliehen. Das Polizeirevier Weil am Rhein sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben, insbesondere die Passanten, die dem Mann zu Hilfe kamen oder die Hinweise auf die Täterschaft geben können. Das Polizeirevier Weil am Rhein ist rund um die Uhr unter Tel. 07621 9797 0 erreichbar.

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