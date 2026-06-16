Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten und 20.000 Euro Sachschaden

Freiburg (ots)

Mit seinem VW Touran befuhr am Montag, 15.06.2026 gegen 14.30 Uhr ein 61 Jahre alter Mann die Bismarckstraße in Richtung Langenau. Aus nicht abschließend geklärten Gründen kam er nach links in den Gegenverkehr und prallte mit einem entgegenkommenden VW Golf zusammen. Der 61-Jährige und auch der 35 Jahre alte Golf-Fahrer verletzten sich bei dem Unfall leicht und wurden durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand jeweils ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

md/ce

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