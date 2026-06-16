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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Geld aus Kasse gestohlen - Täter flüchtig

Freiburg (ots)

Am Montag, 15.06.2026, gegen 12:25 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter Geld aus der Kasse eines Getränkemarktes in der Mauermattenstraße in Waldkirch. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Er wird wie folgt beschrieben: männlich, etwa 25 Jahre alt, ca. 175 cm groß, bekleidet mit einem dunkelgrauen Kapuzenpullover, einer Jogginghose sowie weißen Turnschuhen. Das Gesicht war aufgrund der über den Kopf gezogenen Kapuze nicht zu erkennen.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Waldkirch unter Tel. 07681-4074-0 zu melden.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Bissierstraße 1 - 79114 Freiburg

Michael Schorr
Tel.: +49 761 882-1013

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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