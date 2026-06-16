Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Stühlinger: Geschädigter an Haltestelle niedergeschlagen und ausgeraubt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Ein Straßenraub ereignete sich in der Nacht auf Samstag, 13.06.2026, gegen 1:00 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle «Eschholzstraße» im Freiburger Stadtteil Stühlinger.

Der 49 Jahre alte Geschädigte habe sich zu diesem Zeitpunkt an der Straßenbahnhaltestelle aufgehalten, als er von einem Unbekannten zunächst unter einem Vorwand angesprochen wurde. Anschließend habe dieser den Geschädigten unvermittelt einen Faustschlag versetzt, wonach der Geschädigte kurzzeitig zu Boden ging. Dies nutzte der Täter offensichtlich aus und entwendete die Geldbörse des 49-Jährigen Bargeld und eine Bankkarte. Anschließend flüchtete der Unbekannte und wurde noch durch den Geschädigten in Richtung Tellstraße verfolgt. Dort gelang dem Täter samt Beute die Flucht in unbekannte Richtung.

Die Höhe des entwendeten Bargeldes ist bislang noch nicht genau bekannt.

Der 49-Jährige blieb augenscheinlich unverletzt.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

- ca. 180 cm groß, - schlanke Statur, - dunkle Hautfarbe, - Frisur mit kurzen Rasta-Locken, - trug eine weiße Hose sowie eine Lederjacke.

Die Kriminalpolizei Freiburg (Tel.: 0761 882-2880) hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht mögliche Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben und/ oder Hinweise zu dem gesuchten Täter geben können.

ak

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