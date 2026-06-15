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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen/ Wyhlen: Versuchter Einbruch in Wohnwagen - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Unbekannte versuchten zwischen Sonntag, 14.06.2026, 19.00 Uhr und Montag, 15.06.2026, 07.45 Uhr, sich Zutritt in einen geparkten Fendt Wohnwagen in der Ritterstraße zu verschaffen. Der oder die Täter versuchten über eine Scheibe an der Vorderseite in das Innere des Wohnwagens zu gelangen. Dies misslang und die Täterschaft brach ihr Vorhaben ab. Der entstandene Sachschaden am Wohnwagen beläuft sich auf rund 1.300 Euro. Der Wohnanhänger war an der Fahrbahn in der Ritterstraße, Höhe Hausnummer 4, abgestellt. Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen (07624/98900) sucht Zeugen, welche im oben genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen in der Ritterstraße gemacht haben. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten in Verbindung zu setzen. Außerhalb der Bürozeiten nimmt das Polizeirevier Rheinfelden Hinweise unter der Telefonnummer 07621/74040 entgegen.

md/ce

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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