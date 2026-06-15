Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen- Kirchen: Vorfahrtsverletzung - Fünf Verletzte

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 14.06.2026, kam es gegen 14:15 Uhr zu einem Zusammenstoß an der Einmündung der L137 in die K6347 in Efringen- Kirchen. Nach bisherigen Erkenntnissen missachtet eine 56-jährige Smart- Fahrerin die Vorfahrt eines mit drei Personen besetzten VWs. Durch die Kollision wurden die Smart-Fahrerin und eine 93-jährige Mitfahrerin des VWs schwer verletzt. Der 20-jährige Mitfahrer des Smarts, sowie die beiden übrigen Insassen des VWs im Alter von 67 und 59 Jahren wurden leicht verletzt. Alle Verletzten wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von insgesamt ungefähr 20.000 Euro. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Freiwillige Feuerwehr vor Ort im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell