Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Täterfestnahme nach versuchtem Diebstahl aus Auto

Freiburg (ots)

Am Freitag, 12.06.2026 gegen 23:00 Uhr meldeten mehrere Personen über Notruf, dass sich Unbekannte an Fahrzeugen in der Uhlandstraße zu schaffen machen würden. Im Rahmen der Fahndung konnte ein 30-jähriger Tatverdächtiger vorläufig festgenommen werden. Das Polizeirevier Bad Säckingen hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges in der Uhlandstraße beobachtet haben, sowie mögliche Geschädigte, denen Gegenstände aus dem Auto entwendet wurden. Das Polizeirevier Bad Säckingen ist rund um die Uhr unter 07761 934 0 erreichbar.

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