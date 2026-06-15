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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Täterfestnahme nach versuchtem Diebstahl aus Auto

Freiburg (ots)

Am Freitag, 12.06.2026 gegen 23:00 Uhr meldeten mehrere Personen über Notruf, dass sich Unbekannte an Fahrzeugen in der Uhlandstraße zu schaffen machen würden. Im Rahmen der Fahndung konnte ein 30-jähriger Tatverdächtiger vorläufig festgenommen werden. Das Polizeirevier Bad Säckingen hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges in der Uhlandstraße beobachtet haben, sowie mögliche Geschädigte, denen Gegenstände aus dem Auto entwendet wurden. Das Polizeirevier Bad Säckingen ist rund um die Uhr unter 07761 934 0 erreichbar.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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