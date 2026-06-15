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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Pedelec- Fahrer missachtet Vorfahrt- schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Freitag, 12.06.2026 gegen 11:00 Uhr beabsichtigte ein 85-Jähriger mit seinem dreirädrigen Pedelec die Nollinger Straße von der Werderstraße kommend an der dortigen Fußgängerfurt zu überqueren. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen übersah er die Rot zeigende Ampel und fuhr auf die Fahrbahn. Dabei wurde er von einer 32-jährigen Mercedes-Fahrerin, die die Nollingerstraße in Richtung Basler Straße befuhr, erfasst. Der 85-Jährige stürzte mit seinem Gefährt um und verletzte sich schwer. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Insassen des Mercedes blieben unverletzt. Das Pedelec war nicht mehr fahrbereit, der Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 2.500 Euro. Am Mercedes entstand augenscheinlich kein Sachschaden.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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