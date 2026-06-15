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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach: Polizei anlässlich einer Veranstaltung in der Stadthalle im Einsatz - Erreichbarkeit der Pressestelle

Freiburg (ots)

In der Stadthalle Breisach findet heute Abend ab 19 Uhr eine Veranstaltung der Partei "Alternative für Deutschland" statt. Bei der zuständigen Versammlungsbehörde wurde außerdem eine Gegenkundgebung angemeldet, welche ab 18.30 Uhr auf dem Parkplatz der Stadthalle stattfinden soll.

Die Polizei ist im Einsatz, um die die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten und einen störungsfreien Verlauf sicherzustellen. Im Einsatzraum wird die Polizei gegebenenfalls Drohnen im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten einsetzen.

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Freiburg ist während der gesamten Einsatzdauer unter der Telefonnummer 0761 882 1018 erreichbar.

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Medienrückfragen bitte an:

Özkan Cira
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 0761 882 1018
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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