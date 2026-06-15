Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung zu: "Breisach: Polizei anlässlich einer Veranstaltung in der Stadthalle im Einsatz" - Hier: Friedlicher Verlauf

Freiburg (ots)

Die Veranstaltung verlief nach derzeitigem Kenntnisstand friedlich und weitgehend störungsfrei. An der angemeldeten Gegenkundgebung nahmen in der Spitze rund 100 Personen teil. Das Polizeipräsidium Einsatz unterstützte die Maßnahmen des Polizeireviers Breisach.

Ursprungsmeldung:

In der Stadthalle Breisach findet heute Abend ab 19 Uhr eine Veranstaltung der Partei "Alternative für Deutschland" statt. Bei der zuständigen Versammlungsbehörde wurde außerdem eine Gegenkundgebung angemeldet, welche ab 18.30 Uhr auf dem Parkplatz der Stadthalle stattfinden soll.

Die Polizei ist im Einsatz, um die die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten und einen störungsfreien Verlauf sicherzustellen. Im Einsatzraum wird die Polizei gegebenenfalls Drohnen im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten einsetzen.

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Freiburg ist während der gesamten Einsatzdauer unter der Telefonnummer 0761 882 1018 erreichbar.

oec

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