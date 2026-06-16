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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Mann am Gallusturm angegriffen und verletzt - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Montag, 15.06.2026 gegen 19:45 Uhr soll ein 32-jähriger Mann am Gallusturm in Bad Säckingen von einem bislang unbekannten Tatverdächtigen angegriffen und verletzt worden sein. Der Verletzte konnte sich zum Polizeirevier Bad Säckingen retten, wo er zunächst erstversorgt wurde und dann an den Rettungsdienst übergeben wurde. Er musste zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert werden Das Polizeirevier Bad Säckingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges rund um den Gallusturm wahrgenommen haben oder Hinweise auf den Tatverdächtigen geben können. Das Polizeirevier Bad Säckingen ist rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 0 erreichbar.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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