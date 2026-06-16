POL-FR: Waldshut- Tiengen: Wasserrettung
Freiburg (ots)
Am Montag, 15.06.2026, gegen 20:30 Uhr wurde im Bereich des Wassersportvereins in Waldshut eine Person im Rhein treibend gemeldet. Im Rahmen einer groß angelegten Rettungsaktion mit Kräften der Freiwilligen Feuerwehr und der DLRG konnte ein 36-Jähriger gerettet werden. Er wurde zur weiteren Untersuchung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert.
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