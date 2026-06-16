POL-FR: Waldshut- Tiengen: Wasserrettung

Freiburg (ots) - Am Montag, 15.06.2026 gegen 19:45 Uhr soll ein 32-jähriger Mann am Gallusturm in Bad Säckingen von einem bislang unbekannten Tatverdächtigen angegriffen und verletzt worden sein. Der Verletzte konnte sich zum Polizeirevier Bad Säckingen retten, wo er zunächst erstversorgt wurde und dann an den Rettungsdienst übergeben wurde. Er musste zur ...

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