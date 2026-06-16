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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut- Tiengen: Wasserrettung

Freiburg (ots)

Am Montag, 15.06.2026, gegen 20:30 Uhr wurde im Bereich des Wassersportvereins in Waldshut eine Person im Rhein treibend gemeldet. Im Rahmen einer groß angelegten Rettungsaktion mit Kräften der Freiwilligen Feuerwehr und der DLRG konnte ein 36-Jähriger gerettet werden. Er wurde zur weiteren Untersuchung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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