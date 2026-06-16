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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Auto wiederholt beschädigt

Freiburg (ots)

Am Montag, 15.06.2026, wurde eine wiederholte Sachbeschädigung an einem Ford in der alten Landstraße in Albbruck angezeigt. Laut Auskunft des Fahrzeugnutzers wurden bereits in der Nacht von Dienstag, 09.06.2026 auf Mittwoch, 10.06.2026 die Wischblätter des Fords entfernt. Einen Tag später wurden diese erneut entfernt und zerstört. Nach dem Anbringen neuer Wischblätter wurde in der Nacht von Sonntag, 14.06.2026 auf Montag, 15.06.2026, diese erneut entfernt und die Windschutzscheibe massiv beschädigt. Das Polizeirevier Waldshut- Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können oder Verdächtiges an der genannten Örtlichkeit beobachtet haben. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen ist rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 erreichbar.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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