Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Einbruch in Geschäftsräume

Freiburg (ots)

Am Montagmorgen, 15.06.2026, gegen 03:00 Uhr verschaffte sich bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zu einem Geschäft in der Wernergasse in Bad Säckingen. Nach bisherigen Erkenntnissen solle es sich um mehrere Tatverdächtige gehandelt haben. Diese durchsuchten die Innenräume und entwendeten Bargeld, Elektrogeräte und Wertgegenstände in bislang noch unbekannter Höhe. Das Polizeirevier Bad Säckingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise auf die Täterschaft geben können. Außerdem werden Anwohnende gebeten, ihre privaten Videoüberwachungsanlagen zu sichten und verdächtige Personen oder Fahrzeuge der Polizei mitzuteilen. Das Polizeirevier Bad Säckingen ist rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 0 erreichbar.

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