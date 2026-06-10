Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Diebstahl von Geländewagen zur Mittagszeit

Soest (ots)

Am 09.06.26 kam es gegen 11:45 Uhr zum Diebstahl eines Firmenwagens im Thomas-Borchwede-Weg in Soest.

Das Fahrzeug - ein grauer Toyota Land Cruiser mit Kennzeichen aus Münster - stand auf einem angrenzenden Parkstreifen des Firmengeländes und war plötzlich verschwunden. Die Umstände des Diebstahls sind bislang völlig unklar und Bestandteil der Ermittlungen. Der Neuwert des zwei Jahre alten Fahrzeugs beträgt rund 80.000EUR.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Angaben zum Diebstahl des Fahrzeugs tätigen können, werden gebeten, sich unter 02921-91000 bei der Polizei in Soest zu melden oder die nächstgelegene Polizeidienststelle aufzusuchen.

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