Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbrecher verwüstet Floristikgeschäft

Lippstadt (ots)

Ein Floristikgeschäft in der Straße "Klusetor" in Lippstadt war in der Nacht zu Dienstag (9. Juni) das Ziel eines Einbrechers.

Wie auf den Aufzeichnungen der Videoüberwachung zu erkennen ist, verschaffte sich der bislang unbekannte Mann gegen 0:40 Uhr über eine seitliche Fensterfront Zugang zu dem Ladenlokal. Im Inneren randalierte er und zerstörte unter anderem mehrere Vasen. Gestohlen wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Der Einbrecher kann folgendermaßen beschrieben werden:

- etwa 1,80 Meter groß - schwarze Haare - Bart - dunkel gekleidet

Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort Spuren und sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch oder dem flüchtigen Täter machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Lippstadt unter 02941/91000 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen.

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