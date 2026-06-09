Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Seniorin verliert Geld an Betrüger - Tochter verhindert weiteren Betrug

Erwitte/Lippstadt (ots)

Eine Seniorin aus Erwitte ist am Montag (8. Juni) Opfer von Betrügern geworden. In einem weiteren Fall in Lippstadt verhinderte eine aufmerksame Tochter den Betrug.

Eine Frau aus Lippstadt erhielt nach eigenen Angaben gegen 10:45 einen Anruf eines Mannes, der sich als Herr Reich von der Sparkasse Lippstadt ausgegeben habe. Er habe von einem Mahnverfahren wegen nicht bezahlter Rechnungen berichtet, weshalb er die PIN der Seniorin und ihres Ehemannes benötige. Sie habe die PINs genannt und kurze Zeit später habe ein weiterer vermeintlicher Mitarbeiter der Sparkasse an der Haustür in der Boschstraße geklingelt.

Der bislang unbekannte Mann habe gesagt, dass er die Kontokarten abholen wolle, damit das Mahnverfahren eingestellt werden könne. Die Tochter der Seniorin, die im selben Haus wohnt, habe das Gespräch mitbekommen und daraufhin die Übergabe der Karten verhindert. Der angebliche Sparkassenmitarbeiter habe dann gesagt, dass er sich in der Adresse geirrt habe und sei schnell davongegangen. Weder die Seniorin noch ihre Tochter konnten den Unbekannten näher beschreiben.

Schlechter endete die Betrugsmasche für eine Seniorin aus Erwitte. Die Frau erhielt nach eigenen Angaben gegen 12:30 Uhr einen Anruf, in dem ein bislang unbekannter Mann von einer Amazon-Bestellung im Wert von 1000 Euro berichtet habe. Der Anrufer habe sie in ein Gespräch verwickelt und gesagt, dass jemand zu ihrer Wohnung in der Graf-Landsberg-Straße kommen würde, um ihre EC-Karte abzuholen.

Kurz darauf habe es an der Tür geklingelt und sie habe einem etwa 30 bis 40 Jahre alten und 1,80 Meter großen Mann, der eine Jeans und eine Sonnenbrille getragen habe, ihre Karte ausgehändigt. Die Frau habe im Anschluss ihrer Tochter von dem Vorfall berichtet, die daraufhin direkt die Karte sperren ließ. Leider war in der Zwischenzeit bereits ein niedriger vierstelliger Betrag vom Konto abgehoben worden.

Die Kriminalpolizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen übernommen und bittet nun um Hinweise zu den bislang unbekannten Abholern der Bankkarten. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941/91000 bei der Polizeiwache in Lippstadt zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang erneut vor solchen Betrugsmaschen. Mit diesen Tipps können Sie sich selbst und Ihre Angehörigen oder Bekannten vor Betrügern schützen:

- Seien Sie misstrauisch bei unerwarteten Anrufen! Legen Sie im Zweifel einfach auf. Lassen Sie sich nicht von Ihren Gesprächspartnern unter Druck setzen. - Geben Sie unter keinen Umständen Ihre Bankkarte und PIN an Unbekannte! Banken erfragen niemals sensible Daten wie Passwörter, PINs oder TANs am Telefon. - Rufen Sie im Zweifel die Bank unter den offiziellen Telefonnummern zurück und fragen Sie nach dem genannten Vorgang. - Melden Sie einen Betrug oder auch einen solchen Versuch unmittelbar der Polizei und der Bank. - Informieren Sie Ihre Angehörigen, Freunde, Nachbarn oder Bekannte über derartige Betrugsmaschen. Insbesondere ältere Menschen sind deren Zielgruppe und sollten daher regelmäßig darüber aufgeklärt werden, wie sie sich verhalten sollten.

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