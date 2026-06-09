POL-SO: Einbrecher entwenden Kupferutensilien aus Lagerhalle
Anröchte (ots)
Zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen kam es zu einem Einbruch in eine Lagerhalle an der Deutzstraße in Anröchte.
Die unbekannten Täter demontierten zunächst einen Teil eines Begrenzungszauns und schlugen anschließend ein Rolltor ein, um in den Innenraum der Lagerhalle zu gelangen. Anschließend entwendeten sie Kabel und andere Kupferutensilien im Wert von rund 1000 Euro.
Die Kriminalpolizei sicherte Spuren vor Ort.
Zeugen, die Angaben zur Tat oder verdächtigen Personen machen können, werden gebeten, sich unter 02941-91000 bei der Polizei in Lippstadt zu melden oder die nächstgelegene Polizeidienststelle aufzusuchen.
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