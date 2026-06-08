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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: 12-jähriger Radfahrer von PKW touchiert - Fahrer flüchtig

Soest (ots)

Am vergangenen Freitag, den 05.06.26, kam es gegen 15:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Lübecker Ring / Windmühlenweg in Soest, bei der ein 12-Jähriger leicht verletzt wurde. Der 12-jährige Radfahrer aus Soest fuhr laut eigenen Angaben bei Grünlicht über die Fußgängerampel und querte den Lübecker Ring in Fahrtrichtung Innenstadt, als ihn plötzlich ein blauer Pkw von der Seite am Schienbein touchierte und anschließend einfach weiterfuhr. Der Junge wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Eine ärztliche Behandlung war zunächst nicht notwendig. Das Verkehrskommissariat in Soest ermittelt nun wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Laut Angaben des Geschädigten könnte es sich beim flüchtigen Fahrzeug um einen blauen Hyundai (Elektroauto) handeln, der mit einem Mann und einer Frau besetzt war. Zeugen, die Angaben zum Unfall tätigen können, werden gebeten, sich unter 02921-91000 bei der Polizei in Soest zu melden oder die nächstgelegene Polizeidienststelle aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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