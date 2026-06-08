Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Alkoholisierter Fahrer verursacht schweren Verkehrsunfall und täuscht Unfallflucht eines Dritten vor

Bad Sassendorf (ots)

In den frühen Morgenstunden des 07. Juni 2026 kam es auf dem Schallerweg (K29) zwischen den Ortsteilen Schallern und Lohne zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen.

Gegen 04:22 Uhr wurden Polizei und Rettungsdienst zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden alarmiert. Nach ersten Mitteilungen sollte sich ein Fahrzeug überschlagen haben. Zudem wurde zunächst angegeben, der Fahrer habe sich von der Unfallstelle entfernt.

Vor Ort stellten die eingesetzten Kräfte einen massiv beschädigten Range Rover fest, der nach dem Unfall halbseitig in einem Straßengraben zum Stillstand gekommen war. Auf einer Länge von rund 70 Metern waren Fahrzeugteile, Glassplitter und Erdreich über die Fahrbahn verteilt. Entlang der Unfallstrecke wurden insgesamt sechs Apfelbäume beschädigt, drei davon brachen vollständig am Stamm ab.

Die Ermittlungen ergaben, dass der Pkw auf der außerörtlichen Strecke nach rechts von der Fahrbahn abgekommen war. Anschließend kollidierte das Fahrzeug mit mehreren Bäumen, überschlug sich und kam schließlich auf der gegenüberliegenden Straßenseite zum Stehen.

Zunächst gaben die beiden Fahrzeuginsassen gegenüber den Beamten an, eine unbekannte dritte Person habe den Wagen geführt und sei nach dem Unfall zu Fuß geflüchtet. Im Verlauf der Befragungen verstrickten sich die Beteiligten jedoch in Widersprüche. Der Beifahrer räumte schließlich ein, dass es eine solche Person nicht gegeben habe und sein Freund selbst gefahren sei.

Später bestätigte auch der 20-jährige Fahrer aus Bad Sassendorf im Krankenhaus, dass er den Pkw zum Unfallzeitpunkt geführt hatte. Die Spurenlage am Fahrzeug sowie die festgestellten Verletzungen und Gurtspuren stützten diese Angaben.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest beim Fahrer ergab einen Wert von fast zwei Promille. Gegen ihn wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet. Zudem beschlagnahmten die Beamten seinen Führerschein. Das Fahrzeug wurde zur weiteren Spurensicherung sichergestellt.

Der Fahrer und sein 21-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkoholeinflusses aufgenommen.

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