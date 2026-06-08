Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Während des Rasenmähens: Einbrecher steigen in Einfamilienhaus ein

Wickede (Ruhr) (ots)

Am vergangenen Freitag kam es zwischen 16:45 Uhr und 18:15 Uhr zu einem Einbruch in der Straße Meinerkwald in Wickede-Wiehagen. Die unbekannten Täter hebelten dafür die Hauseingangstür eines Einfamilienhauses auf - und das, obwohl der 74-jährige Hauseigentümer gerade den Rasen unterhalb des Grundstücks mähte. Die Diebe durchwühlten währenddessen das gesamte Haus und entwendeten Silber- und Modeschmuck in bislang unbekanntem Wert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sicherte Spuren vor Ort. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen machen können, werden gebeten, sich 02921-91000 bei der Polizei in Werl zu melden oder die nächstgelegene Polizeidienststelle aufzusuchen.

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