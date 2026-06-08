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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Ladendiebstahl mit anschließender Gefährdung eines Zeugen - Tatverdächtige gestellt

Soest (ots)

Am Freitagnachmittag (05.06.2026) wurde die Polizei gegen 14:40 Uhr zu einem Ladendiebstahl in einer Drogeriefiliale an der Brüderstraße gerufen.

Nach bisherigen Erkenntnissen sollen eine 34-jährige Rumänin aus Netphen sowie ein 23-jähriger Ire aus Siegen mehrere Parfüms und weitere Kosmetikartikel im Gesamtwert von mehreren hundert Euro entwendet haben. Ein Ladendetektiv beobachtete die Tat über die Videoüberwachung und verfolgte die Tatverdächtigen nach Verlassen des Geschäftes.

Die beiden Tatverdächtigen stiegen anschließend in einen Pkw und versuchten zu flüchten. Im Bereich hinter dem Café Extrablatt soll die Fahrerin ihr Fahrzeug zunächst angehalten und anschließend rückwärts in Richtung des verfolgenden Ladendetektivs gefahren haben. Der Mann musste zur Seite ausweichen, um eine Kollision zu vermeiden. Verletzt wurde er nicht.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte das Fahrzeug kurze Zeit später in der Walburgerstraße durch Polizeikräfte angehalten und kontrolliert werden. Im Fahrzeug fanden die Beamten mehrere Parfüms und weitere Kosmetikartikel, die mutmaßlich aus dem Diebstahl stammen.

Gegen die beiden Tatverdächtigen wurden Strafverfahren wegen des Verdachts des Ladendiebstahls eingeleitet. Darüber hinaus wird gegen die 34-Jährige wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr beziehungsweise eines verkehrsgefährdenden Verhaltens im Zusammenhang mit der Flucht ermittelt.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das zuständige Fachkommissariat geführt.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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