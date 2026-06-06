PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Mehrere Gartenhütten durch Feuer zerstört

Soest (ots)

Besucher einer Kleingartenanlage am Naugardenring bemerkten am Freitagabend, den 05.06.26, gegen 23.15 Uhr, mehrere brennende Gartenhütten. Die alarmierten Kräfte der Feuerwehr und Polizei eilten umgehend zum Brandort. Insgesamt wurden bei dem Feuer drei Gartenhütten zerstört. Inwieweit der Brand durch anwesende Bewohner der Lauben fahrlässig versursacht wurde, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Diese wurden durch die Kriminalpolizei übernommen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unbekannt. Zeugen, die entsprechende Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 bei der Polizei zu melden.(lh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 06.06.2026 – 07:06

    POL-SO: Pkw-Fahrer versucht sich Kontrolle zu entziehen

    Geseke (ots) - Am heutigen Samstagmorgen, gegen 4.45 Uhr, versuchten Polizeibeamte ein Fahrzeug mit rumänischen Kennzeichen auf der Salzkottener Straße zu kontrollieren. Nach Erblicken des Streifenwagens, beschleunigte der Pkw und fuhr weiter über die B1 in Richtung Osten. Nachdem die Beamten den Abstand verringern konnten, wurden dem Fahrzeug Anhaltesignale gegeben. Bereits im Ortskern Salzkotten angekommen, ...

    mehr
  • 05.06.2026 – 10:01

    POL-SO: Drei Pkw von Gebrauchtwagenhandel entwendet

    Lippstadt (ots) - In den frühen Morgenstunden des 04.06.26 sind mehrere Fahrzeuge vom Gelände eines Autohändlers in der Beckumer Straße in Lippstadt entwendet worden. Die Täter verschafften sich zwischen 03:00 Uhr und 10:30 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Gelände. Dafür brachen sie das Eingangstor auf und warfen ein Fenster zum Bürogebäude mit einem Stein ein. Anschließend entwendeten sie einen grauen VW Polo, ...

    mehr
  • 05.06.2026 – 09:48

    POL-SO: Operation 2-Wheeler: Polizei kontrolliert Zweiradverkehr in Werl

    Werl (ots) - Im Rahmen der aktuell laufenden Aktionswoche "Operation 2-Wheeler" führten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte der Wache Werl am Mittwochnachmittag und -abend gezielte Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt auf E-Scooter- und Radfahrende durch. Dabei stellten die Einsatzkräfte mehrere Verkehrsverstöße fest: Gegen 17:20 Uhr kontrollierten Polizeibeamte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren