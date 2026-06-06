Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Mehrere Gartenhütten durch Feuer zerstört

Soest (ots)

Besucher einer Kleingartenanlage am Naugardenring bemerkten am Freitagabend, den 05.06.26, gegen 23.15 Uhr, mehrere brennende Gartenhütten. Die alarmierten Kräfte der Feuerwehr und Polizei eilten umgehend zum Brandort. Insgesamt wurden bei dem Feuer drei Gartenhütten zerstört. Inwieweit der Brand durch anwesende Bewohner der Lauben fahrlässig versursacht wurde, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Diese wurden durch die Kriminalpolizei übernommen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unbekannt. Zeugen, die entsprechende Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 bei der Polizei zu melden.(lh)

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