Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Pkw-Fahrer versucht sich Kontrolle zu entziehen

Geseke (ots)

Am heutigen Samstagmorgen, gegen 4.45 Uhr, versuchten Polizeibeamte ein Fahrzeug mit rumänischen Kennzeichen auf der Salzkottener Straße zu kontrollieren. Nach Erblicken des Streifenwagens, beschleunigte der Pkw und fuhr weiter über die B1 in Richtung Osten. Nachdem die Beamten den Abstand verringern konnten, wurden dem Fahrzeug Anhaltesignale gegeben. Bereits im Ortskern Salzkotten angekommen, verlangsamte der Wagen und hielt kurz darauf an. Der Fahrer, ein 31-jähriger Rumäne, stand offenbar unter Alkoholeinfluss. Neben seinem Pkw, Führerschein und Mobiltelefon, musste er auch eine Blutprobe abgeben. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann von der Polizeiwache Lippstadt entlassen. Ihn erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren. (lh)

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