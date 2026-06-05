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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Operation 2-Wheeler: Polizei kontrolliert Zweiradverkehr in Werl

Werl (ots)

Im Rahmen der aktuell laufenden Aktionswoche "Operation 2-Wheeler" führten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte der Wache Werl am Mittwochnachmittag und -abend gezielte Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt auf E-Scooter- und Radfahrende durch.

Dabei stellten die Einsatzkräfte mehrere Verkehrsverstöße fest:

Gegen 17:20 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in Werl-Büderich einen Pkw-Fahrer, der unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, zudem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.

Bei einer Kontrolle eines E-Scooter-Fahrers gegen 18:40 Uhr auf der Straße Hammerstein ergaben sich Hinweise auf weitere strafrechtlich relevante Sachverhalte. Der Mann führte mutmaßliches Einbruchswerkzeug mit sich, das sichergestellt wurde. Zudem verlief ein Drogenvortest positiv auf Cannabis, Amphetamine und MDMA. Auch hier wurde eine Blutprobe angeordnet und die Weiterfahrt untersagt.

Gegen 20:40 Uhr sollte ein weiterer E-Scooter-Fahrer kontrolliert werden. Nachdem dieser beim Erkennen der Polizeikräfte ein auffälliges Verhalten zeigte und sich der Kontrolle zunächst entziehen wollte, konnte er auf dem Drosselweg angehalten werden. Ein Drogenvortest verlief positiv auf THC und Kokain. Dem Fahrer wurde ebenfalls eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt wurde untersagt.

Neben diesen Feststellungen kontrollierten die Einsatzkräfte im Innenstadtbereich zahlreiche weitere E-Scooter-Fahrende und Radfahrende. Erfreulicherweise wurden dabei keine weiteren Verstöße festgestellt.

Die Polizei wird auch weiterhin im Rahmen der Aktionswoche, aber auch danach, verstärkt Kontrollen durchführen, um die Verkehrssicherheit insbesondere im Bereich des Zweiradverkehrs zu erhöhen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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