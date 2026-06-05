Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kleinkraftrad durch Brandstiftung zerstört - Zeugen gesucht

Lippstadt (ots)

Am 03.06.26, gegen 03:15 Uhr, musste die Feuerwehr zu einem brennenden Kleinkraftrad am Lippstädter Bahnhof ausrücken. Das Fahrzeug befand sich unter einem bedachten Parkplatz für Fahrräder und stand schon mit meterhohen Flammen im Vollbrand, als die Feuerwehr mit den Löscharbeiten beginnen konnte. Das Fahrzeug wurde vollständig zerstört. Die Überdachung des Parkplatzes wurde teilweise stark beschädigt. Die genaue Schadenshöhe ist bislang unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Brandstiftung. Zeugen, die Angaben zur Tat oder zu verdächtigen Personen tätigen können, werden gebeten, sich unter 02941-91000 bei der Polizei in Lippstadt zu melden oder die nächstgelegene Polizeiwache aufzusuchen.

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