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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Polizei Kreis Soest lädt zur "PoliTour 2026" ein - Gemeinsam unterwegs - Sicherheit erleben

Kreis Soest (ots)

Die Polizei im Kreis Soest lädt am Sonntag, den 5. Juli 2026, Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer zur diesjährigen PoliTour 2026 ein. Start der Veranstaltung ist um 08:45 Uhr.

Im Rahmen der geführten Motorradtour fahren die Teilnehmenden gemeinsam mit Polizeimotorradfahrern verschiedene Stationen im Kreis Soest an. Dort erhalten die Bikerinnen und Biker Informationen und praktische Hinweise rund um das Thema Sicherheit beim Motorradfahren.

Ziel der Veranstaltung ist es, mit Motorradfahrenden ins Gespräch zu kommen, für Gefahren im Straßenverkehr zu sensibilisieren und gleichzeitig den gemeinsamen Fahrspaß in den Vordergrund zu stellen. An mehreren Haltepunkten werden Themen wie sicheres Fahrverhalten, Aufmerksamkeit im Straßenverkehr sowie typische Unfallursachen bei Motorradfahrenden angesprochen.

Die Teilnahme an der PoliTour ist kostenlos. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, ist eine vorherige Anmeldung erforderlich.

Anmeldungen sind ausschließlich per E-Mail möglich an: biker-ausfahrt.soest@polizei.nrw.de

Die Polizei Kreis Soest freut sich auf zahlreiche Teilnehmende und eine informative sowie sichere Tour durch den Kreis Soest.

Hinweis für die Medienvertreter: Die PoliTour kann durch Medienvertreter begleitet werden. Gemeinsam mit der Pressestelle werden alle fünf Stationen angefahren. Anmeldungen dazu bitte über die bekannten Erreichbarkeiten.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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