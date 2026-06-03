Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Diebstahl einer Rüttelplatte von Baustellengelände

Soest (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit zwischen Montag, 1. Juni 2026, 17:00 Uhr, und Dienstag, 2. Juni 2026, 07:00 Uhr, eine Rüttelplatte von einem Baustellengelände am Senator-Schwartz-Ring in Soest.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter Zugang zu dem umzäunten Gelände, indem sie eine Gliederkette durchtrennten, mit der ein rollbares Bauzaunelement gesichert war.

Weitere Gegenstände wurden nach derzeitigem Stand nicht entwendet.

Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor. Die Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls dauern an.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Senator-Schwartz-Rings beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Soest unter 02921 91000 oder auf der nächsten Polizeidienststelle zu melden.

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