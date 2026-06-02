Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbrecher erbeuten rund 30 Fahrräder

Lippstadt (ots)

Ein Fahrradgeschäft in der Straße "Am Mondschein" in Lippstadt war am vergangenen Wochenende gleich zweimal das Ziel von bislang unbekannten Einbrechern.

Die erste Tat ereignete sich in der Nacht zu Sonntag (31. Mai), die zweite folgte in der Nacht zu Montag (1. Juni). Das Vorgehen war in beiden Fällen offenbar identisch: Die Täter verschafften sich über einen zuvor aufgeschnittenen Zaun Zugang zum Gelände und gelangten mutmaßlich mithilfe einer Mülltonne auf das Dach des Gebäudes. Dort schlugen sie zwei Lichtkuppeln ein. Auf bislang ungeklärte Weise holten die Einbrecher nach bisherigen Erkenntnissen insgesamt rund 30 hochwertige Fahrräder aus dem Geschäft, die einen Gesamtwert im sechsstelligen Bereich haben.

Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und sucht nun Zeugen, die Angaben zu den Einbrüchen machen können. Personen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941/91000 bei der Polizeiwache in Lippstadt zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

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