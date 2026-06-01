Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Polizei kontrolliert im Rahmen der ROADPOL-Aktion "2-Wheeler" den Radverkehr in Lippstadt

Lippstadt (ots)

Im Rahmen der europaweiten ROADPOL-Kontrollwoche "2-Wheeler" führte der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Soest am heutigen Montag (01. Juni 2026) einen Schwerpunkteinsatz im Stadtgebiet Lippstadt durch. Ein besonderer Fokus lag dabei auf der Verkehrssicherheit von Radfahrern sowie der Überwachung des Seitenabstandes beim Überholen.

Hintergrund ist die gesetzliche Regelung, wonach Kraftfahrzeuge beim Überholen von Radfahrern innerorts einen Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten müssen. Diese Vorgabe dient dem Schutz besonders gefährdeter Verkehrsteilnehmer und trägt wesentlich zur Verkehrssicherheit bei.

Im Rahmen der Kontrollen wurden mehrere Verkehrsverstöße festgestellt und geahndet. Dazu zählten unter anderem Verstöße wegen des Unterschreitens des vorgeschriebenen Seitenabstandes beim Überholen von Radfahrenden sowie weitere Regelverstöße von Radfahrern und KFZ-Führern.

Die polizeiliche Präsenz und die durchgeführten Kontrollen wurden von den Bürgerinnen und Bürgern durchweg positiv aufgenommen. In zahlreichen Gesprächen zeigte sich, dass die Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit begrüßt werden. Gleichzeitig wurde deutlich, dass hinsichtlich der geltenden Vorschriften zum Überholen von Radfahrern und dem einzuhaltenden Mindestabstand weiterhin Informations- und Aufklärungsbedarf besteht.

Die Polizei wird auch künftig entsprechende Kontrollen durchführen und setzt weiterhin auf eine Kombination aus Verkehrsüberwachung, Prävention und Aufklärung, um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu erhöhen.

Insgesamt wurden bei dem Einsatz 18 Verwarngelder und sieben Ordnungswidrigkeitenanzeigen geschrieben. Ein Fahrzeugführer fuhr ohne Fahrerlaubnis und erhält dementsprechend eine Anzeige.

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